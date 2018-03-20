Eljif Elmas kendisine takım arıyor!

1 / 4 O hareketinin ardından Aykut Kocaman tarafından oynanan 3 lig maçında da kadroya alınmayan genç yetenek U21 mücadelelerinde de tercih edilmedi.



2 / 4 18 yaşındaki oyuncu, Makedonya'nın gelecekteki yıldızı olarak lanse ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro bedel biçtiği Eljif Elmas, 3 haftadır sarı lacivertli formayı giyemiyor.



3 / 4 Fenerbahçe'ye transfer olurken A Takım'da daha fazla şans bulmayı bekleyen oyuncunun bulunduğu durumdan dolayı rahatsız olduğu ve yeni sezonda oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.

