SPOR

Eljif Elmas kendisine takım arıyor!

1 saat önce

Eljif Elmas, sezon başında yoğun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Eljif Elmas kendisine takım arıyor!
1 / 4

O hareketinin ardından Aykut Kocaman tarafından oynanan 3 lig maçında da kadroya alınmayan genç yetenek U21 mücadelelerinde de tercih edilmedi.

2 / 4

18 yaşındaki oyuncu, Makedonya'nın gelecekteki yıldızı olarak lanse ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro bedel biçtiği Eljif Elmas, 3 haftadır sarı lacivertli formayı giyemiyor.

3 / 4

Fenerbahçe'ye transfer olurken A Takım'da daha fazla şans bulmayı bekleyen oyuncunun bulunduğu durumdan dolayı rahatsız olduğu ve yeni sezonda oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.

4 / 4

18 yaşında olmasına rağmen Makedonya Milli Takımı'nda oynayan ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Eljif Elmas, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. (YENİ ŞAFAK)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.