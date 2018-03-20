Eljif Elmas kendisine takım arıyor!
1 saat önce
Eljif Elmas, sezon başında yoğun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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O hareketinin ardından Aykut Kocaman tarafından oynanan 3 lig maçında da kadroya alınmayan genç yetenek U21 mücadelelerinde de tercih edilmedi.
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18 yaşındaki oyuncu, Makedonya'nın gelecekteki yıldızı olarak lanse ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro bedel biçtiği Eljif Elmas, 3 haftadır sarı lacivertli formayı giyemiyor.
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