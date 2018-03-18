SPOR

Aytemiz Alanyaspor 1-1 Göztepe (Maç özeti)

18 Mart 2018 | 15:53

Spor Toto Süper Ligi'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor öne geçtiği maçta Göztepe'ye yakalandı: 1-1.

Aytemiz Alanyaspor 1-1 Göztepe (Maç özeti)

Spor Toto Süper Ligi'de Mesut Bakkal yönetiminde 2 hafta üst üste kazanarak çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde Göztepe ile yenişemedi: 1-1.
 
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada son bölümleri nefes kesti. 76'da sahne alan Douglas ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 6 dakika sonra son haftaların formda ismi Demba Ba sahne aldı ve skoru ilan etti: 1-1.
 
Senegalli forvet, 7. lig maçında 5. kez ağları salladı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi puanını 28'e, Göztepe ise 40'a yükseltti.

YORUMLARI GÖR
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.