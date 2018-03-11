SPOR

Rıdvan Dilmen'den Tudor itirafı

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçını Rıdvan Dilmen canlı yayında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den Tudor itirafı
1 / 5

Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçını Rıdvan Dilmen canlı yayında değerlendirdi.

2 / 5

"Beşiktaş, Başakşehir'in kaybından sonra şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri haline geldi."

3 / 5

"Fenerbahçe'de oyuncular Malatya'da otelde, olmazsa olmaz maçına çıkacaklarını anlamışlardır. Beraberlik bile yetmez."

4 / 5

"Beşiktaş ilk 8 haftada 14 puan almıştı, bugünkü galibiyetle birlikte 2. yarıda 20 puan aldı. Tudor'lu Galatasaray 22 almıştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe 14 almıştı. En büyük fark, Galatasaray'ın hocası son dönemece girilirken bu sefer Tudor değil."

5 / 5

"Hakem beklediğimden iyi maç yönetti ama Şenol Hoca'ya sarı kart göstermesi lazım. Tacı engelledi. Görmemiş olabilir ama engelleme."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.