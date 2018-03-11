Rıdvan Dilmen'den Tudor itirafı
7 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçını Rıdvan Dilmen canlı yayında değerlendirdi.
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Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçını Rıdvan Dilmen canlı yayında değerlendirdi.
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"Beşiktaş, Başakşehir'in kaybından sonra şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri haline geldi."
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"Fenerbahçe'de oyuncular Malatya'da otelde, olmazsa olmaz maçına çıkacaklarını anlamışlardır. Beraberlik bile yetmez."
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