Rıdvan Dilmen'den Tudor itirafı

2 / 5 "Beşiktaş, Başakşehir'in kaybından sonra şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri haline geldi."

3 / 5 "Fenerbahçe'de oyuncular Malatya'da otelde, olmazsa olmaz maçına çıkacaklarını anlamışlardır. Beraberlik bile yetmez."