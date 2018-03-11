Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e olay sözler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve haftayı Medipol Başakşeihir'in üzerinde ikinci sırada bitirdi. Mücadelenijn ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medyadan yine çok ses getirecek bir yorumda bulundu. Çakar'ın bu kez hedefindeki isim ise Şenol Güneş'ti.



İşte Ahmet Çakar'ın o tweeti:





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