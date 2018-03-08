Real Madrid Emre Can ile ilgileniyor

Ara transfer döneminde Serie A devi Juventus'un kapısından dönen ve Liverpool'da kalmaya devam eden Emre Can hakkında İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı. Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu, son yaptığı açıklamada hiçbir kulüple anlaşmadığını söylese de La Gazzetta dello Sport, yıldız futbolcuya bir başka Avrupa devinin de talip olduğunu yazdı.



Gazetede yer alan habere göre Juve'nin Emre'ye önerdiği yıllık 5 milyon euro'yu yetersiz bulan menajer Reza Fazeli, oyuncusundan Real Madrid'den gelen teklifi değerlendirmesini istedi. Bununla birlikte Emre'nin gönlünün hâlâ Juventus'ta olduğu öğrenildi.



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