Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu
9 saat önce
Beşiktaş - Fenerbahçe maçına yaşanan olaylar, atılan 4 gol ve çıkan 3 kırmızı kart damgasını vurdu. Derbide yumruklar da konuştu. İşte tüm yaşananlar...
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Her şey maçın 25. dakikasında başladı. Önce Talisca’ya yapılan harekete devam kararı veren Fırat Aydınus, Şenol Güneş’i kızdırdı.
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Bu pozisyonun hemen ardından Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Soldado, Pepe’nin müdahalesi ile yerde kaldı.
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Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonda da oyunu devam ettirdi. Ancak bu karar Fenerbahçe yedek kulübesini çılgına çevirdi.
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Teknik direktör Aykut Kocaman ve yedek futbolcular, neredeyse saha içine kadar Fırat Aydınus’un kararını protesto etti.
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39'da sarı kart gören Alper Potuk, 44'te Hasan Ali-Tolgay tartışmasında Alper Potuk araya girip Tolgay'ı itti ve ikinci sarı kartın ardından da kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.
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VOLKAN'DAN OLAY SEVİNÇ | 45+2'de Şener'in golünde Volkan Demirel'in sevinci gerilen ortamı adeta zirveye çıkardı.
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Volkan Demirel, Beşiktaş yarı sahasına kadar koşarak gelip yerde kayarak sevinç gösterisinde bulundu.
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Hakem Fırat Aydınus, Volkan’a yaşadığı abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gösterdi. Volkan’ın o hareketi sosyal medyada da gündem oldu.
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KORİDOR KARIŞTI | Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı.
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İlk yarının ardından soyunma odası koridorlarında da Caner Erkin ile Nabil Dirar arasında tartışma yaşandığı belirtildi.
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Yayıncı kuruluş, iki futbolcu arasındaki tartışmalara diğer futbolcuların da dahil olduğunu iddia etti.
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QUARESMA ÇILDIRDI| 51. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Quaresma’nın topsuz alanda Josef’e yaptığı hareket sonrası Fırat Aydınus, doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
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Çılgına dönen Quaresma, sinirli bir şekilde yerde yatan Josef’in yanına gitti. Diğer futbolcular tarafından uzaklaştırılan Portekizli yıldız, bir türlü sakinleşmedi.
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Arkadaşlarının durdurmaya çalıştığı Quaresma, ısrarla tekrar Josef’in yanına gitmeye çalıştı.
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Tüm futbolcuların dahil olduğu olaylarda Quaresma, o karmaşada Pepe’yi iten Mehmet Ekici’ye yumruk attı.
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Teknik Direktör Aykut Kocaman olay yerine kadar gelip Volkan Demirel’i sakinleştirdi ve kalesine gönderdi.
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Fırat Aydınus, Pepe’yi iten Mehmet Ekici’ye de sarı kart gösterdi. Ortamın sakinleşmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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VOLKAN ATILDI | Fenerbahçe, 76. dakikada Volkan Demirel'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.
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