Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu

1 / 37 Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ilk yarının son dakikaları gergin geçti.



2 / 37 Her şey maçın 25. dakikasında başladı. Önce Talisca’ya yapılan harekete devam kararı veren Fırat Aydınus, Şenol Güneş’i kızdırdı.



3 / 37 Pozisyonun faul olduğunu savunan Şenol Güneş, Fırat Aydınus’a sert bir şekilde itiraz etti.



4 / 37 Bu pozisyonun hemen ardından Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Soldado, Pepe’nin müdahalesi ile yerde kaldı.



5 / 37 Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonda da oyunu devam ettirdi. Ancak bu karar Fenerbahçe yedek kulübesini çılgına çevirdi.



6 / 37 Teknik direktör Aykut Kocaman ve yedek futbolcular, neredeyse saha içine kadar Fırat Aydınus’un kararını protesto etti.



7 / 37 39'da sarı kart gören Alper Potuk, 44'te Hasan Ali-Tolgay tartışmasında Alper Potuk araya girip Tolgay'ı itti ve ikinci sarı kartın ardından da kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.



8 / 37 VOLKAN'DAN OLAY SEVİNÇ | 45+2'de Şener'in golünde Volkan Demirel'in sevinci gerilen ortamı adeta zirveye çıkardı.



9 / 37 Volkan Demirel, Beşiktaş yarı sahasına kadar koşarak gelip yerde kayarak sevinç gösterisinde bulundu.



10 / 37 Hakem Fırat Aydınus, Volkan’a yaşadığı abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gösterdi. Volkan’ın o hareketi sosyal medyada da gündem oldu.



11 / 37 KORİDOR KARIŞTI | Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı.



12 / 37 İlk yarının ardından soyunma odası koridorlarında da Caner Erkin ile Nabil Dirar arasında tartışma yaşandığı belirtildi.



13 / 37 Yayıncı kuruluş, iki futbolcu arasındaki tartışmalara diğer futbolcuların da dahil olduğunu iddia etti.



14 / 37 QUARESMA ÇILDIRDI| 51. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Quaresma’nın topsuz alanda Josef’e yaptığı hareket sonrası Fırat Aydınus, doğrudan kırmızı kartını çıkardı.



15 / 37 Çılgına dönen Quaresma, sinirli bir şekilde yerde yatan Josef’in yanına gitti. Diğer futbolcular tarafından uzaklaştırılan Portekizli yıldız, bir türlü sakinleşmedi.



16 / 37 Arkadaşlarının durdurmaya çalıştığı Quaresma, ısrarla tekrar Josef’in yanına gitmeye çalıştı.



17 / 37 Tüm futbolcuların dahil olduğu olaylarda Quaresma, o karmaşada Pepe’yi iten Mehmet Ekici’ye yumruk attı.



18 / 37 Volkan Demirel ile Pepe arasında da gerilimin tırmandığı gözlendi.



19 / 37 Teknik Direktör Aykut Kocaman olay yerine kadar gelip Volkan Demirel’i sakinleştirdi ve kalesine gönderdi.



20 / 37 Fırat Aydınus, Pepe’yi iten Mehmet Ekici’ye de sarı kart gösterdi. Ortamın sakinleşmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.



21 / 37 VOLKAN ATILDI | Fenerbahçe, 76. dakikada Volkan Demirel'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.



22 / 37 Talisca'nın ceza sahasına yaptığı ortadan sonra koşarak Fırat Aydınus'a itirazda bulunan Volkan Demirel, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.



23 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



24 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



25 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



26 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



27 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



28 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



29 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



30 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



31 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



32 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



33 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



34 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



35 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu



36 / 37 Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu

