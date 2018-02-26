Erman Özgür'den Aykut Kocaman'a eleştiri

BeinSports yorumcusu Erman Özgür, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın oyun anlayışını eleştirdi.



Erman Özgür şu ifadeleri kullandı:

"44 puanlı Fenerbahçe'nin teknik direktörünü eleştirmek çok fazla doğru bulmuyorum. Ama Quaresma'yı Fenerbahçe'de oynatmaz. Quaresma'yı bu kadar geri koşarken göremezsin. Valbuena'yı neden oynatmıyor? Oynatmaz abi. Aatif oynuyor, Valbuena oynamıyor. Fark yaratacak, topu tutacak, senin takımını öne taşıyacak oyuncular bana göre Valbuena, Quaresma. Trabzonspor'da Sosa; G.Saray'da da Belhanda, Feghouli...



'Quaresma gibi oyuncular derbi kazandırır'



Quaresma lüks bir oyuncu, ama diri tutarsan da sana derbi kazandırır. F.Bahçe'nin oyun tarzı, bu tip yıldız oyunculara uygun değil. F.Bahçe'nin futbol anlayışı bana göre bizim ligin şampiyonluk kriterlerine uymuyor. Belki sezon sonu yanılabilirim."