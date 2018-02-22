Boluspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor-B.B. Erzurumspor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Mert Nobre, hem kendi kalesine hem de rakip kaleye kaydettiği golle maça damga vuran isim oldu.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Ata Yıldırım

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Arapi, Diarra, Özgür İleri (Dk. 70 İshak Çakmak), Peopon, Melih Okutan, Sefa Yılmaz (Dk. 77 Guido Koçer), Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak (Dk. 46 Akabueze)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtovac, Mert Nobre (Dk. 72 Bekamenga), Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz (Dk. 90+1 Osman Şahin), Metin Yüksel, Burhan Eşer (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Muammer Atalay, Scuk, Savage

Goller: Dk. 22 Mert Nobre (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 55 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Mustafa Durak, Dk. 74 Gökhan Değirmenci (Boluspor)

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