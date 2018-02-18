Süper Lig puan durumu ve fikstür: Beşiktaş berabere kaldı, Fenerbahçe kazandı!



Süper Lig son yılların en heyecanlı şampiyonluk yarışına sahne oluyor. Ligin üstündeki 4 takım arasındaki düşük puan farkı her hafta sıralamada değişikliklere neden olabiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir taraftarları her hafta kendi, takımları kadar diğer takımların da maç sonuçlarını takip ediyorlar.



Şampiyonluk adaylarından ilk maç yapan Beşiktaş bu hafta 2 puan kaybı ile bir darbe aldı. Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönen Beşiktaş'ın puanı 41 oldu. Fenerbahçe ise ligin son sıralarında yer alan Alanyaspor karşısında evinde 3-0'lık net bir skorla galibiyet aldı ve gözünü bugün zorlu deplasmanlara çıkacak olan Galatasaray ve Başakşehir'e çevirdi.



SÜPER LİG PUAN DURUMU 18 ŞUBAT







GALATASARAY KARABÜKSPOR DEPLASMANINDA



Geçtiğimiz hafta liderliği alan Galatasaray bu hafta toparlanmakta olan ve mutlak puanlara ihtiyacı olan Karabükspor ile oynayacak. Karabükspor maç öncesi ligin son sırasında yer alıyor.



BAŞAKŞEHİR TRABZON DEPLASMANINDA



Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe mağlubiyeti ile liderliği Galatatsaray'a kaptıran Başakşehir bu hafta Trabzon deplasmanında gidiyor. Trabzonspor Başakşehir maçı saat 16.00'da başlayacak ve üç büyüklerin bu hafta sonucunu en çok merak ettiği maç olarak ilgiyi üzerinde topluyor.







