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Wolfsburg 1 - 2 Bayern Münih (Maç özeti)

17 Şubat 2018 | 19:37

Bundesliga'nın 23. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih deplasmanda Yunus Mallı'nın takımı Wolfsburg'u 2-1 yendi. Bayern'in gollerini Wagner ve penaltıdan Lewandowski atarken, Wolfsburg'un tek sayısını Yunus Mallı'nın asistinde Didavi kaydetti.

Wolfsburg 1 - 2 Bayern Münih (Maç özeti)

Bundesliga'da adım adım şampiyonluğa koşan Bayern Münih, 23. hafta maçında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Wolfsburg, henüz 8. dakikada Yunus Mallı'nın asistinde Didavi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci devrede Bayern Münih maça ağırlığını koydu. 55'te Robben penaltıyı kaçırırken, 64'te ara transferde takıma katılan Sandro Wagner durumu 1-1'e getirdi.

90. dakikada kazanılan penaltıyı Lewandowski gole çevirdi ve Bayern Münih maçı zor da olsa 2-1 kazandı. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 59'a yükseltirken, Wolfsburg ise 24 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Köln 1 - 1 Hannover 96
Freiburg 1 - 0 Werder Bremen
Hamburg 1 - 2 Bayer Leverkusen

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