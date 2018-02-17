Wolfsburg 1 - 2 Bayern Münih (Maç özeti)
Bundesliga'nın 23. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih deplasmanda Yunus Mallı'nın takımı Wolfsburg'u 2-1 yendi. Bayern'in gollerini Wagner ve penaltıdan Lewandowski atarken, Wolfsburg'un tek sayısını Yunus Mallı'nın asistinde Didavi kaydetti.
Bundesliga'da adım adım şampiyonluğa koşan Bayern Münih, 23. hafta maçında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Wolfsburg, henüz 8. dakikada Yunus Mallı'nın asistinde Didavi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci devrede Bayern Münih maça ağırlığını koydu. 55'te Robben penaltıyı kaçırırken, 64'te ara transferde takıma katılan Sandro Wagner durumu 1-1'e getirdi.
90. dakikada kazanılan penaltıyı Lewandowski gole çevirdi ve Bayern Münih maçı zor da olsa 2-1 kazandı. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 59'a yükseltirken, Wolfsburg ise 24 puanda kaldı.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Köln 1 - 1 Hannover 96
Freiburg 1 - 0 Werder Bremen
Hamburg 1 - 2 Bayer Leverkusen