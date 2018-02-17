Wolfsburg 1 - 2 Bayern Münih (Maç özeti)

Bundesliga'da adım adım şampiyonluğa koşan Bayern Münih, 23. hafta maçında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Wolfsburg, henüz 8. dakikada Yunus Mallı'nın asistinde Didavi'nin golüyle 1-0 öne geçti.



İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci devrede Bayern Münih maça ağırlığını koydu. 55'te Robben penaltıyı kaçırırken, 64'te ara transferde takıma katılan Sandro Wagner durumu 1-1'e getirdi.



90. dakikada kazanılan penaltıyı Lewandowski gole çevirdi ve Bayern Münih maçı zor da olsa 2-1 kazandı. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 59'a yükseltirken, Wolfsburg ise 24 puanda kaldı.



Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Köln 1 - 1 Hannover 96

Freiburg 1 - 0 Werder Bremen

Hamburg 1 - 2 Bayer Leverkusen

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