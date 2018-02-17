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PSG Pepe'yi kadrosuna katmak istiyor

9 saat önce

Fransa Ligi'nin açık ara lideri olmasına karşın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e 3-1 yenilen PSG, sezon başında da ilgilendiği Pepe için bir kez daha düğmeye bastı.

PSG Pepe'yi kadrosuna katmak istiyor
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Fransa'nın L'Equipe gazetesinin iddiasına göre PSG teknik direktörü Unai Emery, memnun olmadığı Thiago Silva yerine oynattığı Presnel Kimpembe'den de aradığını bulamadı ve yeni stoper arayışına geçti.

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Emery'nin listesinin ilk sırasında ise Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe yer alıyor.

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Ancak Unai Emery'nin Pepe isteği sezon sonunda suya düşebilir. Zira İspanyol teknik direktörün sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Fransız basını, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesi halinde Paris ekibinin Emery ile yola devam etmeyeceğini belirtiyor.

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PSG, sezon başında da Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe'yi kadrosuna katmak istemiş ancak Pepe, PSG yerine Beşiktaş'ı tercih etmişti.

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Pepe, PSG yerine Beşiktaş'ı tercih etmesini daha çok oynama ve taraftarın kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle olduğunu söylemişti.(SPORX)

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