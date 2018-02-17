PSG Pepe'yi kadrosuna katmak istiyor
9 saat önce
Fransa Ligi'nin açık ara lideri olmasına karşın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e 3-1 yenilen PSG, sezon başında da ilgilendiği Pepe için bir kez daha düğmeye bastı.
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Fransa'nın L'Equipe gazetesinin iddiasına göre PSG teknik direktörü Unai Emery, memnun olmadığı Thiago Silva yerine oynattığı Presnel Kimpembe'den de aradığını bulamadı ve yeni stoper arayışına geçti.
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Ancak Unai Emery'nin Pepe isteği sezon sonunda suya düşebilir. Zira İspanyol teknik direktörün sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Fransız basını, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesi halinde Paris ekibinin Emery ile yola devam etmeyeceğini belirtiyor.
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