Fatih Altaylı'nın ihraç işlemi iptal edildi!
16 Şubat 2018 | 20:36
Galatasaray, Fatih Altaylı'nın kulüpten ihraç edilmesi yönündeki işlemin iptal edildiğini açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fatih Altaylı hakkındaki disiplin sevk işlemi, eski kurullar tarafından Tüzüğümüzün 111. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen emredici süreler içinde tamamlanmadığından sevk dosyası, işlemden kaldırılmak üzere yönetim kuruluna iade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"
YORUMLARI GÖR