Fatih Altaylı'nın ihraç işlemi iptal edildi!

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



"Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fatih Altaylı hakkındaki disiplin sevk işlemi, eski kurullar tarafından Tüzüğümüzün 111. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen emredici süreler içinde tamamlanmadığından sevk dosyası, işlemden kaldırılmak üzere yönetim kuruluna iade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

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