Fenerbahçe 0 - 3 Galatasaray

Karşılıklı ataklarla başlayan ilk sette Galatasaray, Kosheleva ile dört numaradan sayılar buldu. Kalan bölümde Fenerbahçe servis hataları da yapınca, sarı-kırmızılılar ilk seti 25-23 kazandı.



İkinci sete etkili servislerle giren Galatasaray, teknik molayı 12-10 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-20 alarak durumu 2-0'a getirdi.



Üçüncü sete de iyi başlayan Galatasaray, Kosheleva'nın dört numaradan bulduğu sayılarla teknik molayı 12-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, kalan bölümde Neslihan ve Ruseva'nın etkili oyunuyla seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.



Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Erol Akbulut

Fenerbahçe: Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Bahar Guidetti, Rahimova, Damla Çakıroğlu (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Jerkov)

Galatasaray: Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Jack, Nursevil Aydınlar)

Setler: 23-25, 20-25, 19-25

Süre: 84 dakika (28, 30, 26)

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