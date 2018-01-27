Antalyaspor'a 'transfer yasağı geldi' iddiası!

Antalyaspor'da kısa süre içerisinde ilk olarak Kamerunlu kaleci Sammy Ndjock’un sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle açtığı davadan 460 bin Euro ceza ile karşı karşıya kaldı. Gültekin Gencer döneminde transfer edilen ve aynı dönemde yolların ayrıldığı Gökçek Vederson’la da benzer bir durumun söz konusu olduğu ve yaklaşık 600 bin Euro faturanın da Brezilya asıllı Türk futbolcu tarafından kulübe kesilebileceği gelen haberler arasında yer aldı.



Faslı futbolcu El Kabir de alacaklarını tahsil edemediği için sakatlığını öne sürerek antrenmanlara katılmadı ve Akhisarspor maçı kadrosunda yer almadı.



Antalyaspor’a bir darbe de Giray Kaçar’dan geldi. 2013-2014 sezonunda Antalyaspor’a transfer olan ve sezon sonunda Kırmızı-Beyazlıların küme düşmesiyle birlikte serbest kalan 32 yaşındaki futbolcu alacakları sebebiyle mahkemeye başvurmuştu. 690 bin TL olan alacağı için açtığı davayı kazanan Giray Kaçar’ın, Antalyaspor’a transfer yasağı getirttiği iddia edildi. Giray Kaçar’dan alacakları için kulübe yazının geldiğini ifade eden Kırmızı-Beyazlı yetkililer, henüz yasağın olmadığını belirtse de yeni transfer Hakan Özmert’in Akhisar’a götürülmesine karşın lisansının çıkarılmamış olması akıllarda soru işareti bıraktı. (Ajansspor)

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