Göztepe 1 - 1 Kayserispor (Maç özeti)

Konuk Kayserispor, 20. dakikada Stephane Badji ile öne geçti. Ligde bu sezon 19 müsabakada görev yapan Senegalli orta saha oyuncusu ikinci kez gol sevinci yaşadı. İlk yarı 1-0 Kayserispor’un üstünlüğüyle bitti.



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 60. dakikada Yoan Gouffran ve Halil Akbunar’ı çıkarıp Tayfur Bingöl ve Sabri Sarıoğlu’nu oyuna soktu.



Karşılaşmanın 72. dakikasında Sabri’nin pasını iyi değerlendiren Tayfur Bingöl, Göztepe adına skoru eşitleyen golü attı. 25 yaşındaki futbolcu ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı. Kayserispor’da Kana Bıyık, 76’da çift sarı karttan atıldı. Konuk ekipte Stephane Badji de maçtan sonra çift sarıdan kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından iki takım da puanını 31’e yükseltti ve maç fazlasıyla Kayserispor 5. Göztepe ise 6.sıraya yükseldi.



GÖZTEPE 1 - 1 KAYSERİSPOR



STAT: Bornova

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



GÖZTEPE: Beto, Tanju, Schwechlen, Kosanovic, Traore, Halil (Dk. 60 Sabri, Poko, Selçuk (Dk. 89 Ömer), Gouffran (Dk. 60 Tayfur, Castro, Jahovic

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila, Güray (Dk. 64 Amorim), Badji, Espinoza, Mendes (Dk. 78 Sapunaru), Deniz, Umut (Dk. 89 Kravets)



GOLLER: Dk. 20 Badji (Kayserispor), Dk. 72 Tayfur (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Kucher, Dk. 41 Deniz, Dk. 45 artı 1 Atila, Dk. 48 Kana Bıyık, Dk. 90 Badji (Kayserispor), Dk. 63 Poko (Göztepe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 76 Kana Bıyık, Badji (Maç sonu) (Kayserispor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Halil'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

20. dakikada konuk Kayserispor golü buldu. Poko'nun uzaklaştıramadığı topu önüne alan Badji'nin ceza alanı dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

35. dakikada Poko'nun sağ kanattan ortaladığı topa Jahovic yükseldi. Ancak kaleci Lung, Makedon futbolcudan önce topa hakim oldu.

40. dakikada Poko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Halil'in vuruşu sonuç getirmedi.

45+2. dakikada Poko, sağdan ortaladı, Jahovic altıpas üzerinden kafayı vurdu. Ancak top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Jahovic'in ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte kaleci Lung topu son anda kornere çeldil

57. dakikada Jahovic'in pasına hareketlenen Casto'nun vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

72. dakikada Göztepe, skora denge getirdi. Sabri'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur bekletmeden şutunu çekti ve kaleci Lung'u avladı: 1-1.

76. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Traore'ye sert müdahalede bulunan Kana Bıyık, ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.

89. dakikada Jahovic'in pasında Selçuk, topa gelişine vurdu. Ancak top yandan dışarı gitti.

PAYLAŞ