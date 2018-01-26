Başakşehir'den Uğur Demirok'a teklif
26 Ocak 2018 | 14:19
Başakşehir, Trabzonspor'un stoperi Uğur Demirok ile ilgileniyor.
Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uğur Demirok'a yeni sözleşme teklifi yapıldı. Yönetimin tecrübeli stopere yıllık 800 bin euro ücret teklif etti, oyuncu ise 900 bin euro istedi.
Bordo-mavili yönetim Uğur ile gelecek günlerde bir kez daha masaya oturacak. Öte yandan devre arası transfer döneminin başında Uğur’a tecrübeli Başakşehir’in de teklif yaptığı ortaya çıktı. (Fotospor)
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