Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor...

Faslı futbolcuyu yedek oturtup sonradan oyuna da almadı. Terim'in bu ismin yerine Felipe Melo tarzı bir orta saha istediği kaydedildi.



NİCE'E Mİ ÖNERİLDİ?



Galatasaray'ın ayrıca Belhanda'yı eski takımı Nice'e teklif ettiği öne sürüldü. Fransız takımının da 27 yaşındaki yıldız için 4.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Bu rakamı düşük bulan G.Saray'ın Katar ve Körfez ülkelerinden teklif getirmeleri için menajerlerle temas kurduğu gelen bilgiler arasında. (FOTOMAÇ)



SPORDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?

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