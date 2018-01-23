Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş'ta Alanyasporlu Vagner Love konusunda anlaşmalar tamamlandı. Brezilyalı golcünün yarın transferinin açıklanması bekleniyor.



Alanyaspor yönetimine gitmek istediğini belirten Vagner Love, Beşiktaş olmazsa başka bir takım ile anlaşıp her şekilde gideceğini yönetime iletti. Bunun üzerine Alanyaspor yönetiminin, Beşiktaş'ın 3 milyon 250 bin Euro'luk teklifini kabul ettiği de gelen bilgiler arasında... (A Spor)

PAYLAŞ