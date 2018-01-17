SPOR

Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

11 saat önce

Ünlü model Carmen Munoz, Real Madrid forması giyen sevgilisi Isco'nun takımdan ayrılmasına izin vermedi.

Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi
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Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco'nun model olan sevgilisi Carmen Munoz'dan dolayı Madrid ekibinden ayrılamadı.

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Güzel model Madrid'den uzaklaşmak istemiyor.

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İspanyol basınında yer alan habere göre sezon başında Isco ile Chelsea, Liverpool ve Tottenham Isco ile ilgileniyordu.

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Real Madridli futbolcunun 25 yaşındaki Malagalı sevgilisi Munoz, futbolcunun Madrid'den ayrılmasını istemedi ve transfer gerçekleşmedi.

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Isco'nun dönemde yükselen performansının sebebi Carmen Munoz ile aşk yaşamasına bağlanmıştı.

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Isco Çocuğunun annesi Victoria Calderon ile boşanmasının ardından İspanyol oyuncu Carmen Munoz ile uzun süredir aşk yaşıyor.

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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Carmen Munoz Isco'nun transferine izin vermedi

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