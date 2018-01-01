Burnley 1 - 2 Liverpool

Coutinho ve Salah gibi önemli gol silahlarının yokluğunda Liverpool'da sahneye Sadio Mane çıktı ve 61. dakikada attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.



87. dakikada Johann Gudmundsson Liverpool savunmasının hatasını affetmedi ve skoru eşitledi: 1-1.



Ancak 90+4'te sahneye çıkan Ragnar Klavan, Kırmızılar'a yeni yıl hediyesini verdi.



Bu skorun ardından peşpeşe 3. kez kazanan Liverpool 44 puana çıkarken, Burnley ise 34 puanda kaldı.



Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:



Stoke City 0 - 1 Newcastle United

Leicester City 3 - 0 Huddersfield Town

Brighton & Hove Albion 2 - 2 Bournemouth

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