SPOR

Victoria Lopyreva'dan Fatih Terim mesajı

4 saat önce

2018 Rusya Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi olan Rus güzel Victoria Lopyreva, Galatasaray-Akhisarspor maçını izlemek için İstanbul'a gelmişti.

Victoria Lopyreva'dan Fatih Terim mesajı
1 / 9

İlk izlenimlerini anlatan Lopyreva, "Galatasaray zeminine ilk adımlarımı attım. Tribünler dolmaya başladı bile. Maç başlamadan hemen öncesini çok seviyorum. Fırtına öncesi sessizlik gibi. Taraftarlar tezahüratlara başladı bile" dedi.

2 / 9

Maç sonunda ise güzel model, "Sarı Kırmızı şampiyon Cimbom! Maç kazandırma sihrim yine devrede. Galatasaray'dan kükreyen geri dönüş" ifadelerini kullandı.

3 / 9

Güzel model son olarak Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra Göztepe maçı için Galatasaray'a başarı diledi.

4 / 9

Yeni bir paylaşım yapan Rus model, "Nerede Kalmıştık... Tebrikler Aslanlar! İmparator ordusunun başında, kaldığı yerden devam ediyor ve yeni zaferlere yelken açıyor" ifadelerini kullandı.

5 / 9

Rusya'da en çok beğenilen isimlerden olan Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtımı için ülkesi adına bazı organizasyonlara katılıyor.

6 / 9

Victoria Lopyreva, Dünya Kupası kura çekiminde de dikkatleri üzerine toplamıştı.

7 / 9

Lopyreva, "FIFA, dünyada eğitim, sağlık ve sürdürülebilir standartları iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bir platform sağlıyor.

8 / 9

Bu nedenle FIFA Rusya 2018 organizasyonunda ülkemi dünya çapında temsil etmek için elçilik görevinde tereddüt etmedim." açıklamasını yapmıştı. (CNN TÜRK)

9 / 9

12

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.