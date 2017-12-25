Victoria Lopyreva'dan Fatih Terim mesajı
4 saat önce
2018 Rusya Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi olan Rus güzel Victoria Lopyreva, Galatasaray-Akhisarspor maçını izlemek için İstanbul'a gelmişti.
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İlk izlenimlerini anlatan Lopyreva, "Galatasaray zeminine ilk adımlarımı attım. Tribünler dolmaya başladı bile. Maç başlamadan hemen öncesini çok seviyorum. Fırtına öncesi sessizlik gibi. Taraftarlar tezahüratlara başladı bile" dedi.
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Maç sonunda ise güzel model, "Sarı Kırmızı şampiyon Cimbom! Maç kazandırma sihrim yine devrede. Galatasaray'dan kükreyen geri dönüş" ifadelerini kullandı.
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Güzel model son olarak Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra Göztepe maçı için Galatasaray'a başarı diledi.
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Yeni bir paylaşım yapan Rus model, "Nerede Kalmıştık... Tebrikler Aslanlar! İmparator ordusunun başında, kaldığı yerden devam ediyor ve yeni zaferlere yelken açıyor" ifadelerini kullandı.
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Rusya'da en çok beğenilen isimlerden olan Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtımı için ülkesi adına bazı organizasyonlara katılıyor.
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Lopyreva, "FIFA, dünyada eğitim, sağlık ve sürdürülebilir standartları iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bir platform sağlıyor.
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