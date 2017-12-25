Victoria Lopyreva'dan Fatih Terim mesajı

1 / 9 İlk izlenimlerini anlatan Lopyreva, "Galatasaray zeminine ilk adımlarımı attım. Tribünler dolmaya başladı bile. Maç başlamadan hemen öncesini çok seviyorum. Fırtına öncesi sessizlik gibi. Taraftarlar tezahüratlara başladı bile" dedi.



2 / 9 Maç sonunda ise güzel model, "Sarı Kırmızı şampiyon Cimbom! Maç kazandırma sihrim yine devrede. Galatasaray'dan kükreyen geri dönüş" ifadelerini kullandı.



3 / 9 Güzel model son olarak Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra Göztepe maçı için Galatasaray'a başarı diledi.



4 / 9 Yeni bir paylaşım yapan Rus model, "Nerede Kalmıştık... Tebrikler Aslanlar! İmparator ordusunun başında, kaldığı yerden devam ediyor ve yeni zaferlere yelken açıyor" ifadelerini kullandı.



5 / 9 Rusya'da en çok beğenilen isimlerden olan Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtımı için ülkesi adına bazı organizasyonlara katılıyor.



6 / 9 Victoria Lopyreva, Dünya Kupası kura çekiminde de dikkatleri üzerine toplamıştı.



7 / 9 Lopyreva, "FIFA, dünyada eğitim, sağlık ve sürdürülebilir standartları iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bir platform sağlıyor.



8 / 9 Bu nedenle FIFA Rusya 2018 organizasyonunda ülkemi dünya çapında temsil etmek için elçilik görevinde tereddüt etmedim." açıklamasını yapmıştı. (CNN TÜRK)

