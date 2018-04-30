SPOR

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

ESPOR HABERLERİ  | 30.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Durdurulamaz yükselişi ve gelişimiyle dünyanın önde gelen pazarlarından biri olan elektronik sporlara ünlü isimler tarafından yapılan yatırımlar gittikçe artıyor. Sıradaki isim Jennifer Lopez...

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

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Espor arenasının önde gelen kulüplerinden NRG Esports'a birçok değerli isim tarafından yatırım yapıldı.

Espor arenasının önde gelen kulüplerinden NRG Esports'a birçok değerli isim tarafından yatırım yapıldı.
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Toplamda 15 milyon doların üzerinde yatırım alan takım, önümüzdeki günlerde önemli duyurularla takipçilerinin karşısına çıkacak.

Toplamda 15 milyon doların üzerinde yatırım alan takım, önümüzdeki günlerde önemli duyurularla takipçilerinin karşısına çıkacak.
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Jennifer Lopez NRG'nin yatırımcılarından biri oldu.

Jennifer Lopez NRG'nin yatırımcılarından biri oldu.
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Takıma yatırım yapan isimler arasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in yer alması büyük etki yarattı.

Takıma yatırım yapan isimler arasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in yer alması büyük etki yarattı.
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Ayrıca diğer yatırımcılar arasında ünlü Amerikan futbolcusu Marshawn Lynch, NFL oyuncusu Michael Strahan ve New York Yankee üyesi Alex Rodriguez bulunuyor.

Ayrıca diğer yatırımcılar arasında ünlü Amerikan futbolcusu Marshawn Lynch, NFL oyuncusu Michael Strahan ve New York Yankee üyesi Alex Rodriguez bulunuyor.
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NRG Esports ayrıca geçtiğimiz haftalarda Blizzard'ın Overwatch League'ne girebilmek için 20 milyon dolarlık slotu satın almış ve önemli bir kadro kurmuştu.

NRG Esports ayrıca geçtiğimiz haftalarda Blizzard'ın Overwatch League'ne girebilmek için 20 milyon dolarlık slotu satın almış ve önemli bir kadro kurmuştu.
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
13 / 16

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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jennifer lopez eSpor

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