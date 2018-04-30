Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!

1 / 16 Espor arenasının önde gelen kulüplerinden NRG Esports'a birçok değerli isim tarafından yatırım yapıldı.

3 / 16 Jennifer Lopez NRG'nin yatırımcılarından biri oldu.

5 / 16 Ayrıca diğer yatırımcılar arasında ünlü Amerikan futbolcusu Marshawn Lynch, NFL oyuncusu Michael Strahan ve New York Yankee üyesi Alex Rodriguez bulunuyor.