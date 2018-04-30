Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor
Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Espor arenasının önde gelen kulüplerinden NRG Esports'a birçok değerli isim tarafından yatırım yapıldı.
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Toplamda 15 milyon doların üzerinde yatırım alan takım, önümüzdeki günlerde önemli duyurularla takipçilerinin karşısına çıkacak.
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Jennifer Lopez NRG'nin yatırımcılarından biri oldu.
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Takıma yatırım yapan isimler arasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in yer alması büyük etki yarattı.
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Ayrıca diğer yatırımcılar arasında ünlü Amerikan futbolcusu Marshawn Lynch, NFL oyuncusu Michael Strahan ve New York Yankee üyesi Alex Rodriguez bulunuyor.
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NRG Esports ayrıca geçtiğimiz haftalarda Blizzard'ın Overwatch League'ne girebilmek için 20 milyon dolarlık slotu satın almış ve önemli bir kadro kurmuştu.
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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Jennifer Lopez, Espora giriş yapıyor!
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