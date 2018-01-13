Mynet e-spor bülteni

Dünyayı kasıp kavuran e-spor'da 2018 yılının ilk önemli haberlerini, Mynet Spor Servisi olarak sizler için derledik.



Dora 'Stratera' Özsoy'un katkılarıyla hazırladığımız ve Overwatch Ligi'nin yayın haklarının rekor bedelle satılmasından, SK Telecom T1'in Pubg takımı kurma kararına kadar birçok konuda Türkiye ve dünyadaki gelişmeler bültenimizde yer alıyor.

Ayrıca League of Legends'ta önemli liglerin başlama tarihleri ve ESPN e-spor ödüllerinin kazananları da bültenimizde yer alan diğer önemli konular arasında.

Videomuzun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



İşte 2018 yılının e-spor'daki ilk önemli gelişmeleri...