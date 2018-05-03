Rio Ferdinand boks kariyerini bitirmek zorunda kaldı!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Ferdinand, uzun zamandır uğraş vermesine rağmen yeterli bulunmadığı gerekçesiyle Büyük Britanya Boks Kontrol Kurulundan profesyonel lisans alamadığını belirtti.

Bu nedenle boksa veda etmek zorunda kaldığını aktaran Ferdinand, "Haftada 4-5 kez antrenman yapmama rağmen ringe çıkmak için gereken izni alamadım. Bu karar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradım ve eldivenlerimi asmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Yeşil sahalardan emekliye ayrılmasının ardından kariyerine boks yaparak devam etmek isteyen Rio Ferdinand, eski Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu olimpiyat madalyalı İngiliz boksör Richie Woodhall yönetiminde çalışmalarına uzun süredir devam ediyordu.

İngiltere Milli Takımı'nda 81 maça çıkan defans oyuncusu, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'da 6 şampiyonluk sevinci yaşarken, 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmıştı.

