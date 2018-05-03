Yeni işiyle övgü dolu yorumlar aldı

Aynı zamanda Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Perez, yeni işiyle ilgili övgü dolu yorumlar aldı.

Ringlerin yeni güzeli: Solci Perez

1 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu. Ülkesinde herkes tarafından tanınan güzel sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

2 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu. Perez'in güzel fiziği ve spora olan düşkünlüğü de dikkatlerden kaçmadı.

3 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

4 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

5 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

6 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

7 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

8 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

9 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

10 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

11 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

12 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

13 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

14 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

15 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

16 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

17 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

18 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

19 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

20 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

21 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

22 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

23 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

24 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.

25 / 26 TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.