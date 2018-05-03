Yeni işiyle övgü dolu yorumlar aldı

Aynı zamanda Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Perez, yeni işiyle ilgili övgü dolu yorumlar aldı.
Ringlerin yeni güzeli: Solci Perez
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
Ülkesinde herkes tarafından tanınan güzel sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
Perez'in güzel fiziği ve spora olan düşkünlüğü de dikkatlerden kaçmadı.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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TYC Sports'ta hava durumu programını sunan Solci Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu.
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