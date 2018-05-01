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Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti

Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşılaştı. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez final müsabakasına çıktı.

Ali Aliyev Spor Salonu'daki günün son müsabakasında, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza, Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi yine rakiplerine bırakmadı. Rıza, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Dağıstan'daki ilk maçında geçen yıl Sırbistan'da finalde zorlandığı Macar Balint Lam'ı bu kez 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-0 yenen Rıza, yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu engelini rahat bir şekilde 4-0'la geçmişti.

Rıza'nın altın madalya kazandığı 130 kiloda bronz madalyalar ise Rumen Alin Alexuc Ciurariu ve Gürcü Iakobi Kajaia'ya gitti. Şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde ilk elemeler yapılacak. Türkiye'yi 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda Buse Tosun, 76 kiloda ise Yasemin Adar temsil edecek.

Ayrıca bugün eleme müsabakalarının gerçekleştirildiği grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda madalyalar yarın sahiplerini bulacak. 72 kiloda Murat Dağ ve 67 kiloda Enes Başar, bronz maçına çıkmak için repesajda mücadele edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalyaya uzanan ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale eden milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Rıza Kayaalp'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası Hamza Yerlikaya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu adam şampiyon oldumu sevinmiyorum..sporcu değil bir partinin yalakası...onun borazanı...alsın madalyayı götürsün yalakalık yaptığı türk değilim diyenlere...
allah daima nasip etsin... gururumussunuz
her vatandaş elektrik faturasında TRT payı ödüyor. ama Avrupa güreş şampiyonasında milli gururumuz Rıza Kayaalp şampiyon oluyor vatandaşın haberi yok. Neden siyasi toplantıları yayını kesip canlı yayınlıyorsunuz da bu milli gururumuz olan müsabakaları yayınlamıyorsunuz??? Hem millete sporu sevdirme imkanı elde edilir.
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