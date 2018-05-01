Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşılaştı. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez final müsabakasına çıktı.

Ali Aliyev Spor Salonu'daki günün son müsabakasında, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza, Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi yine rakiplerine bırakmadı. Rıza, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Dağıstan'daki ilk maçında geçen yıl Sırbistan'da finalde zorlandığı Macar Balint Lam'ı bu kez 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-0 yenen Rıza, yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu engelini rahat bir şekilde 4-0'la geçmişti.