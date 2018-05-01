SPOR

Spor haberlerini daha iyi hale getiriyorlar

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

Son yıllarda kadın sporcu sayısında ciddi bir artış olsa da sporda hala erkek hegemonyası hakim. Erkeklerin böylesine fazlalıkta olduğu bu yerde kadın spikerler, spor haberlerini ve programlarını çok daha iyi hale getiriyor.

Ülkemizde de bu konuda çok iyi ve çok güzel spor spikerleri mevcut. Türk televizyonlarının en güzel kadın spikerlerini derledik.

İşte en güzel spor spikerleri

1 / 33

Nazlı Canyurt

Nazlı Canyurt
2 / 33

Nazlı Canyurt

Nazlı Canyurt
3 / 33

Övül Özbay

Övül Özbay
4 / 33

Seyhan Şaşko

Seyhan Şaşko
5 / 33

Seyhan Şaşko

Seyhan Şaşko
6 / 33

Seyhan Şaşko

Seyhan Şaşko
7 / 33

Sinem Ökten

Sinem Ökten
8 / 33

Sinem Ökten

Sinem Ökten
9 / 33

Şükran Albayrak

Şükran Albayrak
10 / 33

Şükran Albayrak

Şükran Albayrak
11 / 33

Tuğba Dural

Tuğba Dural
12 / 33

Tuğba Dural

Tuğba Dural
13 / 33

Roksan Kunter

Roksan Kunter
14 / 33

Şansın Tokyay

Şansın Tokyay
15 / 33

Şansın Tokyay

Şansın Tokyay
16 / 33

Setenay Cankat

Setenay Cankat
17 / 33

Merve Toy

Merve Toy
18 / 33

Merve Toy

Merve Toy
19 / 33

Melike Saied

Melike Saied
20 / 33

Melike Saied

Melike Saied
21 / 33

Dider Gürser

Dider Gürser
22 / 33

Dider Gürser

Dider Gürser
23 / 33

Ceyla Büyükuzun

Ceyla Büyükuzun
24 / 33

Ceyla Büyükuzun

Ceyla Büyükuzun
25 / 33

Ceyda Dönmez

Ceyda Dönmez
26 / 33

Çiğdem Ceylan

Çiğdem Ceylan
27 / 33

Roksan Kunter

Roksan Kunter
28 / 33

Melisa Çizmeci

Melisa Çizmeci
29 / 33

Melisa Çizmeci

Melisa Çizmeci
30 / 33

Çağıl Özge Özkul

Çağıl Özge Özkul
31 / 33

Damla Uğurtürk

Damla Uğurtürk
32 / 33

Damla Uğurtürk

Damla Uğurtürk
33 / 33

Çağıl Özge Özkul

Çağıl Özge Özkul
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Spor spikerleri Övül Özbay çağıl özge özkul Seyhan Şaşko

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