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TMOK Fair Play Büyük Ödülü, Yunan halterci Valerios Leonidas'a verildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Türkiye Fair Play Büyük ödülü sporculuk hayatı boyunca ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rakip olan Yunan halterci Valerios Leonidas'a verildi. Leonidas, Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öperek yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurlamıştı.

TMOK Fair Play Büyük Ödülü, Yunan halterci Valerios Leonidas'a verildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve komisyon üyeleri katıldı. TMOK Fair Play Jürisi, Sportif Fair Play Davranış Dalı, Sportif Fair Play Kariyer Dalı ve TMOK Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi dallarında ödüle layık görülen isimleri ve takımları belirledi.

TABUTUNU ÖPMÜŞTÜ
Sporculuk hayatı boyunca ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rakip olan Yunan halterci Leonidas, büyük ödülün sahibi oldu. Leonidas, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmiş ve tabutunu öperek yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurlamıştı. Eski Yunan sporcunun bu davranışı uzun süre konuşulmuş ve takdir görmüştü.

TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Sportif Fair Play Davranış Dalı
Büyük ödül: Valerios Leonidis (En büyük rakibi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelip Türk bayrağı sarılı tabutu öpmüştü.)
Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli
Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen

Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Büyük ödül: Salih Bora
Şeref diploması: Ampute Futbol Takımı ve Olgun Atilla
Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser

Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi
Büyük ödül: Kamber Baykal

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Anahtar Kelimeler:
Valerios Leonidas naim süleymanoğlu TMOK

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