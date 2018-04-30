TMOK Fair Play Büyük Ödülü, Yunan halterci Valerios Leonidas'a verildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve komisyon üyeleri katıldı. TMOK Fair Play Jürisi, Sportif Fair Play Davranış Dalı, Sportif Fair Play Kariyer Dalı ve TMOK Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi dallarında ödüle layık görülen isimleri ve takımları belirledi.

TABUTUNU ÖPMÜŞTÜ

Sporculuk hayatı boyunca ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rakip olan Yunan halterci Leonidas, büyük ödülün sahibi oldu. Leonidas, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmiş ve tabutunu öperek yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurlamıştı. Eski Yunan sporcunun bu davranışı uzun süre konuşulmuş ve takdir görmüştü.

TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Büyük ödül: Valerios Leonidis (En büyük rakibi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelip Türk bayrağı sarılı tabutu öpmüştü.)

Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli

Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Büyük ödül: Salih Bora

Şeref diploması: Ampute Futbol Takımı ve Olgun Atilla

Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser

Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi

Büyük ödül: Kamber Baykal

