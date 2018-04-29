SPOR

Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası elçisi olan Rus güzel Anastasia Gizerskaya, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Anastasia Gizerskaya şimdiden 2018 Dünya Kupası elçiliği ve fitness modelliği gibi pek çok başarılı işe imza atıyor.

Anastasia Gizerskaya, Instagram'ı sallamaya devam ediyor

1 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
2 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
3 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
4 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
5 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
6 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
7 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
8 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
9 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
10 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
11 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
12 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
13 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
14 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
15 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
16 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
17 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
18 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
19 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
20 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
21 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
22 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
23 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
24 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
25 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
26 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
27 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
28 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
29 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
30 / 30

Futbol elçisi

Futbol elçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Dünya Kupas Rusya Anastasia Gizerskaya

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Vagner Love sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor

Vagner Love sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor

Neymar'a büyük şok

Neymar'a büyük şok

Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman istifa edecekti

Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman istifa edecekti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

Şimdiden tanınmaya başladı

Şimdiden tanınmaya başladı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medya onu konuşuyor

Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

Çağla Büyükakçay: Wozniacki'yle final oynamak muhteşem olur

Çağla Büyükakçay: Wozniacki'yle final oynamak muhteşem olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.