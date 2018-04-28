Şimdiden tanınmaya başladı

Düzgün fiziği ve güzelliği ile kız-erkek herkesi etkilemeyi başaran Kolombiyalı genç güzel adeta ilgi odağı halinde.

1 / 16 İşte güzel sporcunun paylaşımlarından kareler

Çekildiği fotolar ile fiziğine ne kadar önem verdiğini gösteren Anllela Sagra vücudunu göstermekten çekinmiyor.