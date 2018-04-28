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Fenerbahçe Antonijevic ve Vargas'ı kadrosuna kattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.04.2018 08:23 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına erken başlayan F.Bahçe Bayan Voleybol Takımı, dünyaca ünlü 2 ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Antonijevic ve Vargas'ı kadrosuna kattı

Yeni sezonda takımı Zoran Terzic’e emanet edecek olan sarı-lacivertliler Bricio’nun ardından Sırp milli pasör Ana Antonijevic ve genç Kübalı pasör çaprazı Melisa Vargas’ı da kadrosuna kattı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan F.Bahçe Bayan Voleybol Takımı’nda transfer bombaları art arda patlıyor. Takımı Sırbistan’ı 2017’de Avrupa şampiyonluğuna taşıyan, Dinamo Moskova’yı Rusya şampiyonu yapan Zoran Terzic’i emanet eden, ardından da Şampiyonlar Ligi Final-Four’unda VakıfBank ile kozlarını paylaşacak olan Imoco Conegliano’nun parlayan Meksikalı smaçörü Samantha Bricio ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Volero Zürih’ten Sırp milli pasör Ana Antonijevic’i de kadrosuna kattı.

Kanarya ayrıca son olarak İsviçre’nin Volero Zürih takımında bulunan 19 yaşındaki Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas ile anlaşmaya vardı.

Kadrosundaki bütün yabancı oyuncularla yollarını ayıran Sarı Melekler’in, geçen sezonu Çin’de geçiren eski oyuncusu Yeon Koung Kim’i kadrosuna katmak için de çalıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Koreli yıldızın menajeriyle görüşmeler yapan F.Bahçeli yetkililerin yüksek bir teklif yapıp beklemeye geçtikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ana Antonijevic Fenerbahçe Melisa Vargas

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