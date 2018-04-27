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Solci Perez 100 bin dolara kalçasını sigortalattı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Solci Perez, uzun zamandır uğraş verdiği konuyu nihayete erdirdi.

Solci Perez, Avrupa'da da gündem olmayı başardı.

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki TyC Sports kanalı sunucusu Solci Perez, kalçasını 100 bin dolar bedelle sigortalattı.

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki TyC Sports kanalı sunucusu Solci Perez, kalçasını 100 bin dolar bedelle sigortalattı.
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Perez son dönemde kalçasına odaklanan bir rejim ile yaklaşık 10 kilo aldığını söylemişti.

Perez son dönemde kalçasına odaklanan bir rejim ile yaklaşık 10 kilo aldığını söylemişti.
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Arjantin'in en seksi sunucularından biri olarak görülen Perez'in ssyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Arjantin'in en seksi sunucularından biri olarak görülen Perez'in ssyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor.
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Perez'in paylaşımları, binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Perez'in paylaşımları, binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Perez'in güzel fiziği ve spora olan düşkünlüğü de dikkatlerden kaçmıyor.

Perez'in güzel fiziği ve spora olan düşkünlüğü de dikkatlerden kaçmıyor.
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İşte Solci Perez'in çok özel pozları...

İşte Solci Perez'in çok özel pozları...
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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
10 / 17

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
11 / 17

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
12 / 17

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
13 / 17

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
14 / 17

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
15 / 17

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
16 / 17

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
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1080full-maria-sol-perez-i

1080full-maria-sol-perez-i
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Anahtar Kelimeler:
Solci Perez Sunucu

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