Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

İlk sette iki takım da taktik servislerden üstünlük kurmaya çalıştı. VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile etkili ataklar yaparak, teknik molaya 12-10 önde geldi. Eczacıbaşı VitrA ise geriden gelerek 6 defa skoru eşitlese de çekişmeli geçen seti sarı-siyahlılar, 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete VakıfBank etkili oyunla başladı ve attığı taktik servislerle rakibinin oyun kurmasını önleyerek 7-1 öne geçti. Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı VitrA karşısında teknik molaya da 12-6 üstün ulaştı. Turuncu-beyazlılar, Larson ile sayılar üreterek eşitliği sağlasa da VakıfBank, Zhu Ting'in smaçlarıyla seti 25-23 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.
Üçüncü set, karşılıklı ataklarla 9. sayıya kadar sürdü. Teknik molayı VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 12-11 önde geçti. File üstü etkinliğini ele geçiren sarı-siyahlılar, Zhu Ting'le sayılar üreterek üstünlüğünü sürdürdü. Bu arada turuncu-beyazlılar savunmada hatalar yapmasına rağmen 19-19 eşitliği yakaladı. VakıfBank, maçın son bölümünde Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-20, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
10. şampiyonluk
Eczacıbaşı VitrA'yı seride 3-2 ile geçen VakıfBank, tarihindeki 10. şampiyonluğunu yaşadı.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.
Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.
VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 10. şampiyonluğunu kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Ezgi Dilik, Adams)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Ayça Aykaç)
Setler: 23-25, 23-25, 20-25
Süre: 93 dakika (33, 34, 26)
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