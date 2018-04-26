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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu. Play-off final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. kez mutlu sona ulaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

İlk sette iki takım da taktik servislerden üstünlük kurmaya çalıştı. VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile etkili ataklar yaparak, teknik molaya 12-10 önde geldi. Eczacıbaşı VitrA ise geriden gelerek 6 defa skoru eşitlese de çekişmeli geçen seti sarı-siyahlılar, 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili oyunla başladı ve attığı taktik servislerle rakibinin oyun kurmasını önleyerek 7-1 öne geçti. Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı VitrA karşısında teknik molaya da 12-6 üstün ulaştı. Turuncu-beyazlılar, Larson ile sayılar üreterek eşitliği sağlasa da VakıfBank, Zhu Ting'in smaçlarıyla seti 25-23 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, karşılıklı ataklarla 9. sayıya kadar sürdü. Teknik molayı VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 12-11 önde geçti. File üstü etkinliğini ele geçiren sarı-siyahlılar, Zhu Ting'le sayılar üreterek üstünlüğünü sürdürdü. Bu arada turuncu-beyazlılar savunmada hatalar yapmasına rağmen 19-19 eşitliği yakaladı. VakıfBank, maçın son bölümünde Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-20, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

10. şampiyonluk

Eczacıbaşı VitrA'yı seride 3-2 ile geçen VakıfBank, tarihindeki 10. şampiyonluğunu yaşadı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 10. şampiyonluğunu kazandı.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Ezgi Dilik, Adams)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Ayça Aykaç)
Setler: 23-25, 23-25, 20-25
Süre: 93 dakika (33, 34, 26)

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Anahtar Kelimeler:
Vestel Venüs Sultanlar Ligi vakıfbank

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