Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

İlk sette iki takım da taktik servislerden üstünlük kurmaya çalıştı. VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile etkili ataklar yaparak, teknik molaya 12-10 önde geldi. Eczacıbaşı VitrA ise geriden gelerek 6 defa skoru eşitlese de çekişmeli geçen seti sarı-siyahlılar, 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili oyunla başladı ve attığı taktik servislerle rakibinin oyun kurmasını önleyerek 7-1 öne geçti. Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı VitrA karşısında teknik molaya da 12-6 üstün ulaştı. Turuncu-beyazlılar, Larson ile sayılar üreterek eşitliği sağlasa da VakıfBank, Zhu Ting'in smaçlarıyla seti 25-23 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, karşılıklı ataklarla 9. sayıya kadar sürdü. Teknik molayı VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 12-11 önde geçti. File üstü etkinliğini ele geçiren sarı-siyahlılar, Zhu Ting'le sayılar üreterek üstünlüğünü sürdürdü. Bu arada turuncu-beyazlılar savunmada hatalar yapmasına rağmen 19-19 eşitliği yakaladı. VakıfBank, maçın son bölümünde Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-20, karşılaşmayı 3-0 kazandı.