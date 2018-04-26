SPOR

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Sport İtalia sunucusu Jolanda De Rienzo, İtalya Serie A'nın başlamasıyla ekranlara geri döndü.

İtalyan spor kanalı Sportitalia'da spikerlik yapan Jolanda De Rienzo, Instagram paylaşımlarıyla da tanınıyor.

Jolanda De Rienzo ekranlara geri döndü

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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
Jolanda De Rienzo, ekranlara döndüğü fotoğrafı paylaştı ve binlerce beğeni aldı.
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
21 / 25

İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
22 / 25

İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
23 / 25

İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
24 / 25

İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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İşte güzel spikerin paylaşımları

İşte güzel spikerin paylaşımları
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Anahtar Kelimeler:
Jolanda De Rienzo İtalya instagram

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