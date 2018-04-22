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Natalia Pereira, Fenerbahçe'ye veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

Brezilyalı milli voleybolcu Natalia Pereira, iki yıldır formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayırdığını duyurdu

Natalia Pereira, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın Brezilyalı smaçörü Natalia Pereira, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan 28 yaşındaki sporcu, veda mesajı yayınlayarak ayrılığı duyurdu.

Brezilya Milli Takımı’nın olimpiyat altını alan takımının parçası olan ve iki yıldır Fenerbahçe forması giyen Natalia Pereira mesajında şunları söyledi:

‘Umduğum gibi olmadı’

“Aslında hiçbir şey beklediğim gibi gitmedi. Takıma umduğum kadar katkı sağlayamadım. Ancak işte spor bazen böyle bir şey. Ne var ki bu tip şeylerin bize bir şekilde bazı şeyleri öğrettiğini düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese özellikle de takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi özleyeceğim kızlar.
Bu iki yıl için Fenerbahçe’ye de teşekkürler. Bu büyük kulübün bir parçası olmak müthiş bir deneyimdi. Kendimi evimde hissettiğim bu özel şehri ve ülkeyi her zaman hatırlayacağım. Geleceğim konusunda şu aşamada kesin olan bir şey yok. Ancak sizleri en kısa sürede görmek isterim.”

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Natalia Pereira Brezilya

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