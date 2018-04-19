Türk eskrimi umut veriyor

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, sporcu sayısındaki artışın, uluslararası başarılar elde etmelerinde önemli etken olduğunu söyledi.

Murat Atalı yaptığı açıklamada, "Son yıllarda elde edilen başarıların yanı sıra sistemli bir altyapı çalışması sonucunda çocuk eskrimci sayısında ciddi artış yakaladık. Bugün eğer Avrupa ve dünya şampiyonu eskrimcilerden bahsedebiliyorsak, bunda sporcu sayımızdaki artışın çok büyük rolü var" diye konuştu.

Uluslararası Çocuk Kupası'nı birkaç yıl öncesine göre 2 kat fazla katılımla 2 bin civarındaki çocuk eskrimci ile gerçekleştirdiklerini belirten Atalı, "Her alanda olduğu gibi eskrimde de geleceğimiz bu çocuklarda” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nın sporcular, veliler ve antrenörler tarafından beğenilen bir organizasyon olduğunu vurgulayan Atalı, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’na da katkılarından dolayı teşekkür etti.