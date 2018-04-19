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Türk eskrimi umut veriyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, "Bugün eğer Avrupa ve dünya şampiyonu eskrimcilerden bahsedebiliyorsak, bunda sporcu sayımızdaki artışın çok büyük rolü var" dedi.

Türk eskrimi umut veriyor

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, sporcu sayısındaki artışın, uluslararası başarılar elde etmelerinde önemli etken olduğunu söyledi.

Murat Atalı yaptığı açıklamada, "Son yıllarda elde edilen başarıların yanı sıra sistemli bir altyapı çalışması sonucunda çocuk eskrimci sayısında ciddi artış yakaladık. Bugün eğer Avrupa ve dünya şampiyonu eskrimcilerden bahsedebiliyorsak, bunda sporcu sayımızdaki artışın çok büyük rolü var" diye konuştu.

Uluslararası Çocuk Kupası'nı birkaç yıl öncesine göre 2 kat fazla katılımla 2 bin civarındaki çocuk eskrimci ile gerçekleştirdiklerini belirten Atalı, "Her alanda olduğu gibi eskrimde de geleceğimiz bu çocuklarda” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nın sporcular, veliler ve antrenörler tarafından beğenilen bir organizasyon olduğunu vurgulayan Atalı, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’na da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çocuk Kupası'na yoğun ilgi

Türk eskriminin önemli geleneksel organizasyonlarından biri olan, Antalya Spor Salonu'nda bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, yoğun ilgi görüyor.

Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Irak, İran, Azerbaycan ve Ürdün'den 2 bine yakın sporcunun katıldığı organizasyonda, erkekler ve kızlarda süper minik, minik, takım flöre, takım kılıç, süper minik epe mücadeleleri geride kaldı.

En fazla katılım Ankara'dan

Turnuvaya Türkiye'den en fazla katılım, Ankara’dan gerçekleşti. 361 sporcunun temsil edildiği Ankara’yı, 325 sporcuyla İstanbul, 165 sporcu ile İzmir takip etti. Antalya’dan 125, Bursa'dan ise 110 sporcunun katılım sağladığı Uluslararası Çocuk Kupası'nda, Muğla 82, Adıyaman 74, Kocaeli 62, Zonguldak 57, Eskişehir ve Mersin ise 52’şer sporcuyla temsil edildi.

Afyonkarahisar 37, Balıkesir 35, Konya 30, Trabzon 28, Denizli 25, Samsun 24, Kırıkkale 23, Manisa 22, Isparta 19, Kastamonu 17, Uşak 15, Burdur ve Karabük 11’er, Kilis 10, Adana, Kahramanmaraş ve Karaman 9’ar, Sakarya 8, Tekirdağ 7, Bartın 6, Sivas 5, Bolu ve Van 4’er, Malatya ise 1 sporcuyla organizasyona katıldı.

Türk sporculardan 84 madalya

Klasmanlarda ilk 8 dereceye madalya dağıtılan kupada, geride kalan mücadeleler sonunda Türk sporcular 12 altın, 14 gümüş, 58 bronz olmak üzere 84 madalya kazandı. Yabancı sporcular ise 2 altın, 6 bronz madalya elde etti. Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, erkekler ile kızlarda minik ve takım epe mücadelelerinin ardından 20 Nisan Cuma günü sona erecek.

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Murat Atalı Türkiye Eskrim Federasyonu Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası

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