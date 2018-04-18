SPOR

Erken seçim nedeniyle Gazi Koşusu'nun da tarihi değişecek!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini 24 haziran olarak açıkladı. Aynı gün yapılması daha önceden planlanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi değişti ancak o gün bir büyük organizasyon daha var: Gazi Koşusu.

Erken seçim nedeniyle Gazi Koşusu'nun da tarihi değişecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 24 Haziran’da erken seçime gideceğini açıkladı. O gün ise hem YKS hem de Gazi Koşusu var. YKS ertelendi, YÖK'ten açıklama bekleniyor. Bir diğer sorusu ise Gazi Koşusu günün değişip değişmeyeceği...

Fanatik'in elde ettiği bilgilere göre; Gazi Koşusu'yla ilgili karar da 1 ya da 2 gün içinde verilecek. Alınan bilgiler; koşunun tarihinin ya seçimden bir gün önceye yani 23 haziran tarihine çekilmesi ya da seçimden 1 hafta sonra yani 1 temmuz tarihine alınması yönünde...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erken seçim gazi kosusu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine gelecek isim belli oldu

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine gelecek isim belli oldu

UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama

UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama

Beşiktaş'a sürpriz golcü

Beşiktaş'a sürpriz golcü

Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor

Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Röportajı beklerken çamur banyosu yaptı!

Röportajı beklerken çamur banyosu yaptı!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

Salcano Gran Fondo Marmaris sona erdi

Salcano Gran Fondo Marmaris sona erdi

Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Tiger Woods'un yeni aşkı Laci Kay Somers

Tiger Woods'un yeni aşkı Laci Kay Somers

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.