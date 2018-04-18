Erken seçim nedeniyle Gazi Koşusu'nun da tarihi değişecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 24 Haziran’da erken seçime gideceğini açıkladı. O gün ise hem YKS hem de Gazi Koşusu var. YKS ertelendi, YÖK'ten açıklama bekleniyor. Bir diğer sorusu ise Gazi Koşusu günün değişip değişmeyeceği...

Fanatik'in elde ettiği bilgilere göre; Gazi Koşusu'yla ilgili karar da 1 ya da 2 gün içinde verilecek. Alınan bilgiler; koşunun tarihinin ya seçimden bir gün önceye yani 23 haziran tarihine çekilmesi ya da seçimden 1 hafta sonra yani 1 temmuz tarihine alınması yönünde...