Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Ünlü sporcu cinsel ilişki sırasında felç oldu

Ünlü sporcu cinsel ilişki sırasında felç oldu!

1 / 10 2012 yılında duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek aktif spor hayatını sonlandıran Jerry Lawler, şimdi ise başka bir şok yaşadı.

2 / 10 Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, hayatının en büyük şoklarından birine uğradı.

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4 / 10 68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

5 / 10 "İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kalktım ve Lauryn'e iyi hissetmediğini söyledim.

6 / 10 Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden 'bir şeyler doğru değil' deyince doğrulup yüzüme baktı.

7 / 10 Kısa süreli bir göz temasından sonra Lauryn 'Aman tanrım Jerry hemen aynaya bak' dedi.

8 / 10 Koşarak banyoya gittim ve aynaya baktım. Ağzımın sağ tarafı çeneme kadar sarkmıştı, yüz felci geçiriyordum.

9 / 10 Bir süre hiçbir şey söyleyemeyen Lauryn daha sonra çığlık attı: "Aman tanrım, felç geçiriyorsun."