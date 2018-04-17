Röportajı beklerken çamur banyosu yaptı!

Motosiklet yarışında mücadele eden sporculardan biriyle röportaj yapmak isteyen güzel spiker, meslek hayatının unutulmaz günlerinden birini yaşadı. Enduro motosiklet yarışında mücadele eden sporcu ile röportaj yapmak isteyen güzel spiker, kameralar önünde çamur banyosu yaptı.