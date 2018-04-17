Röportajı beklerken çamur banyosu yaptı!

Motosiklet yarışında mücadele eden sporculardan biriyle röportaj yapmak isteyen güzel spiker, meslek hayatının unutulmaz günlerinden birini yaşadı. Enduro motosiklet yarışında mücadele eden sporcu ile röportaj yapmak isteyen güzel spiker, kameralar önünde çamur banyosu yaptı.
Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla
Beşiktaş, Deniz Türüç'ün peşinde!
Bruma'yı Inter istiyor!
Badou Ndiaye'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
Aziz Yıldırım ve Ali Koç Divan Kurulu'nda bir araya gelecek
Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı sırada alkollü olmadığı ortaya çıktı
Beşiktaş, teklif gelirse Vagner Love'ı satacak!
Fatih Terim, Arda Turan'la ilgili soruya cevap vermek istemedi
Uygur Türkü futbolcu Erfan Hezim'i toplama kampına hapsettiler!
Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü, futbolcular gözyaşlarını tutamadı!
Arda Turan, Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transferi için devreye girdi!