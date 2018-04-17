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Röportajı beklerken çamur banyosu yaptı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Röportaj için bekleyen güzel spiker, kameralar önünde çamur banyosu yaptı

Motosiklet yarışında mücadele eden sporculardan biriyle röportaj yapmak isteyen güzel spiker, meslek hayatının unutulmaz günlerinden birini yaşadı. Enduro motosiklet yarışında mücadele eden sporcu ile röportaj yapmak isteyen güzel spiker, kameralar önünde çamur banyosu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker çamur banyosu Enduro Motosiklet

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