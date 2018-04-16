SPOR

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

Rusya’nın Batı Sibirya bölgesinde yer alan Şeregeş tatil kasabası her yıl ülkenin çeşitli köşelerinden tatil, kış sporları ve adrenalin tutkunlarını ‘Grelka Fest’ isimli etkinlikle bir araya getiriyor.

'Grelka Fest' yine nefes kesti

Grelka Fest yine nefes kesti

1 / 13

Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festivalde bu yıl yeni rekora imza atıldı.

Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festivalde bu yıl yeni rekora imza atıldı.
2 / 13

Toplam olarak 1525 kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı’ndan toplu iniş gerçekleştirdi.

Toplam olarak 1525 kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı’ndan toplu iniş gerçekleştirdi.
3 / 13

Giderek gelişmeye devam eden Şeregeş, turistler tarafından büyük ilgi görürken, Rus güzellerin de snowboard için en çok tercih ettiği yer.

Giderek gelişmeye devam eden Şeregeş, turistler tarafından büyük ilgi görürken, Rus güzellerin de snowboard için en çok tercih ettiği yer.
4 / 13

Festivalin katılımcıları ayrıca bölgedeki doğal güzellikleri yaşamak ve oksijen dolu hava almak için de geliyor.

Festivalin katılımcıları ayrıca bölgedeki doğal güzellikleri yaşamak ve oksijen dolu hava almak için de geliyor.
5 / 13

6-15 Nisan'da Şeregeş'te düzenlenen yıllık Grelka Fest etkinliğine bu yıl 1525 sporsever katıldı. Geçen yılki festivale ise 1696 yarışmacı katılmıştı.

6-15 Nisan'da Şeregeş'te düzenlenen yıllık Grelka Fest etkinliğine bu yıl 1525 sporsever katıldı. Geçen yılki festivale ise 1696 yarışmacı katılmıştı.
6 / 13

Şerengeş, adrenalin tutkunlarına da dünya standartlarına uygun parkurlar sunuyor.

Şerengeş, adrenalin tutkunlarına da dünya standartlarına uygun parkurlar sunuyor.
7 / 13

Şeregeş'te düzenlenen Grelka Fest etkinliğine turistlerin ilgisi yıldan yıla artıyor.

Şeregeş'te düzenlenen Grelka Fest etkinliğine turistlerin ilgisi yıldan yıla artıyor.
8 / 13

Kasabada çeşitli etkinlikler ve özellikle genç turistlerin ilgisini çeken festivallerin düzenlenmesi de bunun nedenlerinden biri olarak görülüyor. (Sputnik)

Kasabada çeşitli etkinlikler ve özellikle genç turistlerin ilgisini çeken festivallerin düzenlenmesi de bunun nedenlerinden biri olarak görülüyor. (Sputnik)
9 / 13

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!
10 / 13

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!
11 / 13

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!
12 / 13

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!
13 / 13

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Grelka Fest Şeregeş Batı Sibirya Rusya

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Osmanlıspor 3 - 3 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Osmanlıspor 3 - 3 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş, Deniz Türüç'ün peşinde!

Beşiktaş, Deniz Türüç'ün peşinde!

Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Grelka Fest' yine nefes kesti!

'Grelka Fest' yine nefes kesti!

Salcano Gran Fondo Marmaris sona erdi

Salcano Gran Fondo Marmaris sona erdi

Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Tiger Woods'un yeni aşkı Laci Kay Somers

Tiger Woods'un yeni aşkı Laci Kay Somers

Sebastian Vettel Çin Grand Prix'ine ilk sırada başlayacak

Sebastian Vettel Çin Grand Prix'ine ilk sırada başlayacak

Ağrılı haltercilerin hedefi kupa kazanmak

Ağrılı haltercilerin hedefi kupa kazanmak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.