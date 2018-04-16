'Grelka Fest' yine nefes kesti

Grelka Fest yine nefes kesti

1 / 13 Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festivalde bu yıl yeni rekora imza atıldı.

2 / 13 Toplam olarak 1525 kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı’ndan toplu iniş gerçekleştirdi.

3 / 13 Giderek gelişmeye devam eden Şeregeş, turistler tarafından büyük ilgi görürken, Rus güzellerin de snowboard için en çok tercih ettiği yer.

4 / 13 Festivalin katılımcıları ayrıca bölgedeki doğal güzellikleri yaşamak ve oksijen dolu hava almak için de geliyor.

5 / 13 6-15 Nisan'da Şeregeş'te düzenlenen yıllık Grelka Fest etkinliğine bu yıl 1525 sporsever katıldı. Geçen yılki festivale ise 1696 yarışmacı katılmıştı.

6 / 13 Şerengeş, adrenalin tutkunlarına da dünya standartlarına uygun parkurlar sunuyor.

7 / 13 Şeregeş'te düzenlenen Grelka Fest etkinliğine turistlerin ilgisi yıldan yıla artıyor.

8 / 13 Kasabada çeşitli etkinlikler ve özellikle genç turistlerin ilgisini çeken festivallerin düzenlenmesi de bunun nedenlerinden biri olarak görülüyor. (Sputnik)

9 / 13 'Grelka Fest' yine nefes kesti!

10 / 13 'Grelka Fest' yine nefes kesti!

11 / 13 'Grelka Fest' yine nefes kesti!

12 / 13 'Grelka Fest' yine nefes kesti!