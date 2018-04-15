Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, Çin'in Şanghay kentindeki 5,451 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, startta yerini korudu. Fakat 2. cepten kalkan takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Red Bull'dan Max Verstappen'e geçildi.
Bottas, bir tur önce "pit stop" gerçekleştirdiği Vettel'in 21. turda önüne geçti.
Red Bull'dan Daniel Ricciardo, 40. turda Hamilton'ı, 43. turda da Vettel'i geçerek 2. sıraya yükseldi. 44. turdaki 3'üncülük mücadelesinde, Vettel'e viraj içinde dokunan Verstappen, rakibinin spin atmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Kaza sonrası Vettel, 7'nciliğe gerilerken, Raikkonen 3. sıraya çıktı.
Yumuşak lastiğin avantajıyla temposunu artıran Ricciardo, 46. turda liderliği Bottas'tan aldı. Son 10 turda farkı daha da artıran Ricciardo, kariyerinin 6. birinciliğine ulaştı.
Ricciardo'nun 8.8 saniye gerisindeki Bottas 2'nci, liderden 9.6 saniye sonra bitişe gelen Raikkonen ise 3. oldu.
Yarışı 8. sırada bitiren Vettel, 54 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 45 puanla Hamilton ve 40 puanla Bottas takip etti.
Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 29 Nisan'da yapılacak.
İlk 10
Çin Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
Pilotlar klasmanı
Takımlar klasmanı
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