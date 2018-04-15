SPOR

Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çin Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu.

Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, Çin'in Şanghay kentindeki 5,451 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, startta yerini korudu. Fakat 2. cepten kalkan takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Red Bull'dan Max Verstappen'e geçildi.

Bottas, bir tur önce "pit stop" gerçekleştirdiği Vettel'in 21. turda önüne geçti.

  1. turda Toro Rosso pilotları Brandon Hartley ile Pierre Gasly arasındaki temas sonrası güvenlik aracı piste girdi. Bu periyodu fırsata çevirmek isteyen Red Bull sürücülerinin pite gelmesiyle Mercedes'ten Lewis Hamilton, Bottas ve Vettel'in arkasına geldi.

Red Bull'dan Daniel Ricciardo, 40. turda Hamilton'ı, 43. turda da Vettel'i geçerek 2. sıraya yükseldi. 44. turdaki 3'üncülük mücadelesinde, Vettel'e viraj içinde dokunan Verstappen, rakibinin spin atmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Kaza sonrası Vettel, 7'nciliğe gerilerken, Raikkonen 3. sıraya çıktı.

Yumuşak lastiğin avantajıyla temposunu artıran Ricciardo, 46. turda liderliği Bottas'tan aldı. Son 10 turda farkı daha da artıran Ricciardo, kariyerinin 6. birinciliğine ulaştı.

Ricciardo'nun 8.8 saniye gerisindeki Bottas 2'nci, liderden 9.6 saniye sonra bitişe gelen Raikkonen ise 3. oldu.

Yarışı 8. sırada bitiren Vettel, 54 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 45 puanla Hamilton ve 40 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 29 Nisan'da yapılacak.

İlk 10

Çin Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

  1. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
  2. Valtteri Bottas (Mercedes)
  3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
  4. Lewis Hamilton (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
  6. Nico Hulkenberg (Renault)
  7. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
  8. Sebastian Vettel (Ferrari)
  9. Carlos Sainz (Renault)
  10. Kevin Magnusssen (Haas-Ferrari)

Pilotlar klasmanı

  1. Sebastian Vettel (Almanya): 54 puan
  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 45
  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40
  4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37
  5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 30

Takımlar klasmanı

  1. Mercedes: 85 puan
  2. Ferrari: 84
  3. Red Bull: 55
  4. McLaren: 28
  5. Renault: 25
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
formula 1 daniel ricciardo

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Formula 1 Çin Grand Prix'ini Daniel Ricciardo kazandı

Tiger Woods'un yeni aşkı Laci Kay Somers

Tiger Woods'un yeni aşkı Laci Kay Somers

Sebastian Vettel Çin Grand Prix'ine ilk sırada başlayacak

Sebastian Vettel Çin Grand Prix'ine ilk sırada başlayacak

Ağrılı haltercilerin hedefi kupa kazanmak

Ağrılı haltercilerin hedefi kupa kazanmak

Bursa BŞB: 1 - Olympiakos: 3

Bursa BŞB: 1 - Olympiakos: 3

Nike Zoom Vaporfly %4'ün yeni rengini satışa çıkardı

Nike Zoom Vaporfly %4'ün yeni rengini satışa çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.