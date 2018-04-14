Sebastian Vettel Çin Grand Prix'ine ilk sırada başlayacak

Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.31.095'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 1.31.182 ile ikinciliği elde etti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.31.625'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.

Son şampiyon Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 1.31.675'lik zamanlamasıyla 4. sırada kaldı.

Yarın TSİ 09.10'da başlayacak Çin Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.31.095

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.182

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.31.625

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.31.675

5. Max Verstappen (Red Bull) 1.31.796

6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.31.948

7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.32.532

8. Sergio Perez (Force India) 1.32.758

9. Carlos Sainz (Renault) 1.32.819

10. Roman Grosjean (Haas) 1.32.855