Ağrılı haltercilerin hedefi kupa kazanmak

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 12-15 Nisan'da Ağrı'da düzenlenecek Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası kent sporuna büyük hareketlilik kattı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki iki kulüpteki Ağrılı genç sporcular, ev sahipliğini fırsata çevirerek kente kupa kazandırmayı hedefliyor.



Gündüz sahada antrenör eşliğinde zorlu antrenmanlarını yapan gençler, akşam saatlerinde ise şampiyonanın yapılacağı 2 bin 500 kişilik salonda ağırlık çalışarak şampiyonaya hazırlanıyor.

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