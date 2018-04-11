Usain Bolt'un sevgilisinden çok konuşulacak paylaşım

1 / 10 Brezilya’da kutlanan Rio karnavalına benzer renklilikte ve canlılıkta gerçekleşen karnavala katılan isimlerden biri de ünlü koşucu Usain Bolt’un beş yıllık kız arkadaşı 28 yaşındaki Kasi Bennett oldu.



2 / 10 Sırtındaki kanatları ve metalik renk bikinisiyle tıpkı Victoria Secret modellerini andıran Bennett’in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



3 / 10 Londra Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gerçekleştirdiği kariyerinin son koşusunda sakatlanarak yarışı tamamlayamayan ‘Olimpiyat efsanesi’ Usain Bolt’un, bu koşudan birkaç gün önce bol alkol tüketerek sabaha kadar parti mekanında kaldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.



4 / 10 Bunun üzerine, başarısızlıkta ünlü atletin gece hayatı merakının etkili olduğu yorumları yapıldı.



5 / 10 İngiliz The Sun gazetesi, Bolt’u içerken ve 3 farklı kadınla dans ettiği görüntüleri ortaya çıkardı.



6 / 10 Gece hayatı tutkusuyla bilinen Bolt’un, Batı Londra’da bir arkadaşının evinde sabaha kadar ‘partileme’ görüntüleri büyük ses getirdi.



7 / 10 Bu partiden birkaç gün sonra Londra Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 4x100 metre koşusuna katılan Jamaikalı sporcu, sakatlanarak yarıştan çekildi.



8 / 10 Ortaya çıkan parti görüntüleri üzerine, ünlü atletin yarış döneminde sağlığına dikkat etmemesinin, kaybetmesine yol açıp açmadığı tartışma konusu oldu.



9 / 10 Londra’da, 100 metre finaline çıkan ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan ‘atletizmin yaşayan efsanesi’, kötü final için hayranlarından özür dilemişti.

