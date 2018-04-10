Eczacıbaşı Vitra, CEV Kupası'nda şampiyon

Ligde ve Avrupa’da bu sezon ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası’nın sahibi oldu. Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı.



Deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17’lik sonuçlar alarak durumu 2-0’a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi. Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0’a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.

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