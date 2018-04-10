Viktoria Zeynep Güneş'ten 2 madalya

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Stockholm Açık Yarışı'nda iki madalya kazandı.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in başkenti Stockholm'deki yarışlarda başarılı bir performans sergileyen milli sporcu, 200 metre karışıkta, 2.13.72'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.



Viktoria Zeynep Güneş, 400 metre karışıkta ise 4.44.43'lük derece elde ederek ikinci oldu ve gümüş madalyaya uzandı.

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