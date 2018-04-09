Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank oldu

Karşılaşmaya iyi başlayan Arkas Spor, ilk bölümde bloklarda rakibine üstünlük kurdu. İzmir temsilcisi karşısında 9-6 geriye düşen Halkbank, daha sonra bloklarda dengeyi kurarken, hücum gücünü Hierrezuelo ile artırdı ve teknik molaya 12-11 önde girdi. Kenarları Hernandez ile etkili kullanan Halkbank, skoru 21-16'ya taşıdı. Arkas Spor yakaladığı 6-1'lik seriyle farkı bir sayıya (22-21) indirse de başkent temsilcisi, ilk seti 25-21 aldı.



İkinci sette Halkbank'ta Burutay Subaşı, Arkas Spor'da ise Lagumdzija performanslarıyla öne çıktı. Sette uzun süre takımlar birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, teknik molayı bu kez Arkas Spor 12-11 önde tamamladı. Blok-out'lardan bulduğu sayılarla skora denge getiren (14-14) Halkbank, Burutay Subaşı'nın son bölümdeki etkili servisleriyle seti yine 25-21 üstün bitirdi: 2-0.



Üçüncü sette teknik molayı 12-9 üstün geçen konuk ekip, konsantrasyon kaybı yaşanan Halkbank önünde durumu 16-11'e getirdi. Yakaladığı 6-1'lik seriyle skora denge getiren (17-17) başkent temsilcisi, Arkas Spor'a mola aldırdı. Molanın ardından toparlanarak rakibine 3-0'lık seriyle cevap veren ve skoru 20-17 yapan Arkas Spor, seti 25-20 önde kapadı: 2-1.



Dördüncü sette blokları iyi kapatan Halkbank, kenarlardan Burutay Subaşı, ortadan Emre Batur ile sayılar üreterek 11-7'lik üstünlüğü yakaladı. Teknik molaya 12-9 önde giren Halkbank, salonu dolduran seyircisinin de desteğiyle skoru 20-15 yaparak rakibini oyundan düşürdü. Seti 25-19, karşılaşmayı da 3-1 kazanan Halkbank, Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu.



Üst üste 3'üncü, toplamda ise 9. kez şampiyonluğa ulaşan başkent temsilcisinde teknik heyet ve oyuncular, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.



Halkbank daha önce 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kupayı müzesine götürmüştü.



Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Burhan İlhan

Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Mustafa Ramazanoğlu, Abdullah Çam)

Arkas Spor: Jovovic, Bravo, Mert Matic, Lagumdzija, Fromm, Mustafa Koç (Burak Mert, Osman Çağatay Durmaz, Gökhan Gökgöz, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Sanchez, Muhammet Kaya)

Setler: 25-21, 25-21, 20-25, 25-19

Süre: 121 dakika (31, 28, 31, 31)

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