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Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf

1 saat önce

Sunucu Burcu Esmersoy Bolu’da bulunan bir AVM´de hayranlarıyla buluştu. Güzel sunucu, mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını ifade ederek, "Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum. Çok ilginç ama öyle" dedi.

Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf
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İlginç bir itirafta bulundu

Televizyon programı sunucusu Burcu Esmersoy, bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu.
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İlginç bir itirafta bulundu

Burcu Esmersoy, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularla ilgili ziyaretçilerle sohbet etti.
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İlginç bir itirafta bulundu

Güzel sunucunun sıcak sohbetini ziyaretçiler ilgiyle izledi.
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İlginç bir itirafta bulundu

Burcu Esmersoy, dün merkez üssü Bolu Yeniçele köyü olan 4,7 şiddetindeki deprem için katılımcılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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İlginç bir itirafta bulundu

Burcu Esmersoy, 1997´de birincilik elde ettiği güzellik yarışmasının ardından mankenlik yerine televizyonculuk yapmayı tercih ettiğini söyledi.
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İlginç bir itirafta bulundu

Mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını anlatan Esmersoy, "Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum. Çok ilginç ama öyle. Dünya’nın aslında en garip şeyini yapıyorum. En çok bakılması gereken işi yapıyorum aslında. Ama böyle sahnede herkes bakarken mankenlik yapıp yürüyemezdim" dedi.
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İlginç bir itirafta bulundu

"Daha doğrusu hayatımda bir kere güzellik yarışmasına katıldım. Onda da çok utandım. Televizyonda olduğunuz zaman size kimin baktığını görmüyorsunuz. Televizyonda izleyiciler sizi görmüyor en azından" dedi.
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İlginç bir itirafta bulundu

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İlginç bir itirafta bulundu

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İlginç bir itirafta bulundu

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İlginç bir itirafta bulundu

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İlginç bir itirafta bulundu

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