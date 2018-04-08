SPOR

Diana Borisov güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor

48 dakika önce

20 yaşındaki Rus sporcu Diana Borisov güzelliği ve paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor.

Diana Borisov güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor
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Sosyal medyayı sallıyor

20 yaşındaki Rus sporcu Diana Borisova, ritmik jimnastik grup gösterilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip.
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Sosyal medyayı sallıyor

Diana Borisova, 2010 ve 2012 yıllarında İtalaya’nın Pezarro kenti, Moskova ve Kiev’de Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonaları kapsamında düzenlenen müsabakalarda grup gösterilerinde altın madalyalar kazandı.
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Sosyal medyayı sallıyor

Sporcu, Eylül 2013 yılından beri Rus Milli Takımı’nın kadrosunda yer alıyor.
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Sosyal medyayı sallıyor

2014 yılında İzmir’de düzenlenen Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nda Borisova’nın yer aldığı takım, top ve kurdele gösterisinde birinci oldu.
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Sosyal medyayı sallıyor

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Sosyal medyayı sallıyor

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