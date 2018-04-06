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Formula 1'de grid kızları dönemi sona ererken; en çok üzülen ülkelerden biri Rusya görünüyor.
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Rusya Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Rusya Grand Prix'si organizasyon komitesi başkanı Dmirty Kozak, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.
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Rusya Interfax haber ajansına konuşan Kozak, yerine grid çocuklarının geldiği uygulamanın yeniden düşünülmesi gerekçiğini söyledi.
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"Motor sporlarında kızlar araçların reklamını uyumlu ve hoş bir şekilde yapıyorlar." diyen Kozak,
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"Eğer anlaşmaya varırsak, bu geleneği geri getireceğiz. Bunun dışında bizim kızlarımız en güzeli" diye konuştu.
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Rusya Grand Prix'si 28-30 Eylül tarihlerinde Soçi'de koşulacak...
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!
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Rusya grid kızlarının geri dönmesini istiyor!